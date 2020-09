Vacances au calme et sous le soleil dans le Sud-Ouest

Pour bon nombre de raisons, les retraités et les couples sans enfants préfèrent partir en vacances en septembre. À cette période de l'année, les plages sont désertées et les activités sont moins coûteuses. Par ailleurs, la météo s'annonce encore estivale pour la semaine. La tranquillité est, elle aussi, revenue dans les marchés pour la plus grande joie des habitants. Sur la côte aquitaine, le programme de ces vacanciers se remplit de balade à vélo, de farniente ou encore de jeu de pétanque.