Vacances au ski : bonne ambiance à Briançon

La météo douce de ce début de semaine a donné envie aux vacanciers de se lancer sur les pistes de ski. Dans la station Serre Chevalier (Hautes-Alpes), c'était l'embouteillage dès le matin. Pour les amateurs comme pour les habitués, l'ambiance y était, d'autant plus que les premières traces des vacances ont toujours un goût particulier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.