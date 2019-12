Vacances au ski, un loisir qui ne se démode pas

Soleil et neige, c'est la combinaison parfaite pour passer des vacances à la montagne. Parents et enfants profitent de ces moments de détente pendant que les skieurs dévalent les pistes. Pour certains, une journée au ski commence toujours par une boisson chaude sur la terrasse face aux montagnes enneigées. Cette année 2019, la station d'Auron a été gâtée. La neige est tombée dès la fin du mois de novembre et le soleil devrait continuer de briller au moins pour une semaine encore. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.