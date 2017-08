Les vacances en camping-car, entre galère d’accessibilité et liberté de circulation  

Les camping-cars se sont démocratisés et de plus en plus de Français font le choix de passer leurs vacances d’été sur quatre roues. Mais les vacances en camping-car peuvent vite devenir compliquées entre les restrictions de circulation et l’inaccessibilité de certains lieux. Pourtant, c’est aussi un espace de liberté incomparable, qui permet de parcourir de longues distances sans avoir à chercher un hôtel à chaque étape.