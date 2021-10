Vacances : ces établissements qui manquent de personnel

Ce mardi matin, le soleil est bien présent à Pornic (Loire-Atlantique). Dans cette crêperie, Aurore attend l'afflux de clients. Toutes les conditions sont remplies pour une terrasse remplie de vacanciers, mais il manque des bras. "Normalement ce midi, on devrait être huit au service, mais on est seulement cinq. Donc on se décuple", explique Aurore Boudet, restauratrice. Réduire le nombre de tables et fermer deux soirs de plus, c'est la conséquence directe du manque de personnel. Maxime et Aurore ont cinq postes à pourvoir, mais ils n'ont eu que deux candidats cet été. "Pendant les vacances de la Toussaint, il y a beaucoup de monde à Pornic, et c'est vraiment un crève-cœur de voir le restaurant fermé parce qu'on n'a pas de salariés", se désole Aurore. Même constat à la Thalasso. Aurore gère le spa depuis 27 ans, il lui manque sept personnes sur 40. Alors pour soulager l'équipe, elle se retrouve à faire des soins elle-même. A l'hôtel, Angèle vient de commencer son travail. Faute de personnel, sa cheffe n'a pas hésité, elle a été directement prise en CDI.