Vacances : ces Français qui restent dans leur région

Un barbecue au soleil, un jeu de cartes en famille... Les vacances ont souvent le goût des choses simples. Cassandre habite à une heure de là, près de Lille. Elle s'autorise enfin un moment de détente. Comme eux, 60% des clients de ce camping habitent dans la région. Après avoir fait le tour du monde, ce couple choisit cette année les vacances à seulement six kilomètres de la maison. Ils y voient un avantage : "ça coute moins cher. C'est un peu comme si on vit à la maison". Et aussi une économie non négligeable dans ce contexte d'inflation. Ces Lillois ont fait leur calcul. Un trajet dans le Sud avec essence et péage coûte 400 euros. De l'argent de côté qu'ils vont dépenser autrement. La proximité séduit aussi un autre couple qui habite près de Lille. Ils visitent des terrains pour passer la majorité des congés ici. Pour eux, venir sur la Côte d'Opale n'est pas qu'une question d'argent. Un paysage irrésistible les attend au bout du camping. Ils sont nombreux à profiter des délices de la plage ou d'une baignade rafraîchissante sous le soleil du Nord. TF1 | Reportage V. Lamhaut, C. Yzerman