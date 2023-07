Vacances, c'est parti pour les juillettistes !

Premier jour de vacances et déjà quelques sensations. Une vacancière nous en fait part : " Déjà la douceur du sable sous le pied et puis on sait qu'on est en vacances. C'est génial !". Sans oublier les bons réflexes : appliquer la crème solaire. Une autre juillettiste nous explique : " Il faut s'en tartiner, voilà. Même quand on sort de l'eau, il faut attendre d'être sèche et après on se rebadigeonne ". C'est un travail à plein temps. Et pour ceux qui en feront l'impasse, la sanction est immédiate. Au Grau-du-Roi (Gard), déjà 30° C ce lundi matin. Un temps idéal pour du repos. Et visiblement, certains juillettistes en avaient bien besoin. Une femme nous explique : "La sieste non, le repos, le bronzage, l'admiration du paysage". Bronzer sur un transat, pourquoi pas ? D'autres misent sur la serviette. Et pour l'installer, attention, on n'a pas droit à l'erreur. Premier jour de vacances, première baignade, les vacanciers de juillet pourront profiter du soleil tous les jours. Le temps promet d'être radieux toute la semaine. TF1 | Reportage A. Cazabone, L. Garcia