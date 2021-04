Vacances chamboulées et cours en ligne : le casse-tête d'organisation des parents

En déposant leurs enfants ce jeudi matin, certains parents se demandent encore comment ils s'organiseront la semaine prochaine. Dès le mardi 6 avril, pour tous les niveaux scolaires, de la maternelle au lycée, l'école se fera à distance. À partir du samedi 10 avril jusqu'au 25, tous les élèves du pays seront en vacances en même temps. Il n'y a plus de zones pour les vacances de printemps. Ensuite, dès le 26 avril, le retour en classe sera progressif, en commençant par les écoles maternelles et primaires, puis les collèges et lycées. Pour certains, il n'est pas question de passer toute cette période en appartement. Dans une famille par exemple, l'idée de l'école à la maison n'est pas vraiment accueillie avec enthousiasme. Atelier de couture, centre de loisirs, billets de train ... tout ce qui avait été organisé sera annulé. Les crèches, habituellement ouvertes pendant les vacances, seront aussi fermées. L'Hexagone reste l'un des pays qui a le moins fermé ses établissements scolaires, dix semaines au total depuis le début de la pandémie.