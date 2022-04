Vacances : chassé-croisé au camping

Il ne faut pas être trop frileux pour tenter la baignade ce vendredi matin, 25 °C dans l'air, mais 15 °C seulement dans l'eau. Bientôt le départ, alors ces vacanciers comptent bien savourer au maximum ce dernier jour de vacances. "On s'est levé tôt, on a vu le soleil, on a dit allez, journée plage", raconte la mère de famille. La journée s'annonce chargée, tout un programme : barbecue à midi, apéro sur la plage, jouer dans le sable avec les enfants. Au camping, juste à côté, certains s'offrent un dernier déjeuner face à la mer ou lézardent sur leur terrasse avant de devoir s'enfermer à nouveau dans leur appartement. Le coffre est bien rempli. Eux, s'apprêtent à faire six heures de route pour rejoindre Orléans (Loiret), fini les vacances ! Pendant ce temps, le personnel s'active. Tout doit être prêt avant l'arrivée des nouveaux vacanciers samedi. Avec le second tour des élections ce week-end, certaines arrivées seront décalées à dimanche ou lundi. La saison s'annonce bien : 25% de réservations en plus cette année par rapport à d'habitude. TF1 | Reportage A. Erhel, L. Garcia