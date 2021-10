Vacances chez les grands-parents dans le Finistère

Petit-déjeuner chez papi et mamie pour ces trois petits Rennais. Ils sont arrivés lundi chez leurs grands-parents à Plouescat (Finistère). Pour eux, les vacances peuvent enfin commencer. Une grasse matinée jusqu'à 7h30, les enfants sont plus matinaux que Brigitte Leost mais elle est comblée. "Ça fait un plaisir fou parce qu'avec les confinements, on ne les a pas vus pendant presque une année", confie-t-elle. Après avoir mangé, la petite famille s'installe dans le salon pour jouer au "Méchanlou". Les vacances chez les grands-parents, c'est aussi l'occasion pour eux de retomber en enfance. "Ça bouscule un peu les habitudes, donc on prend un rythme qu'on avait oublié", lance le grand-père des enfants. Pour les tenir occupés, rien de tel qu'une bonne balade en bord de mer. Faire des châteaux de sable, monter sur les rochers, sauter dans les vagues... les petits se transforment en explorateurs ou en acrobates. Au programme de l'après-midi, une chasse au trésor. Et ce n'est que le début de leurs aventures.