Vacances : comment éviter de se faire cambrioler ?

Le premier conseil qui paraît évident quand on ne veut pas se faire cambrioler, c'est de ne pas mettre les clés sous le paillasson. Il faudra aussi bien fermer les portes et les fenêtres même pour une course de courte durée en pleine journée et plus encore si vous vivez en ville, s'il y a des échafaudages ou des travaux. Quant aux objets de valeur, il ne faut pas les laisser trainer. Il faut cacher ingénieusement les bijoux et les objets auxquels on tient. Les gendarmes expliquent que mettre ses bijoux dans la pile de linge semble être une bonne idée mais non. C'est la cachette la plus connue des cambrioleurs. Le meilleur endroit pour cacher ses bijoux, c'est la cuisine. Placez une bague entre deux casseroles dans le paquet de sucre ou de farine. On peut aussi installer une caméra dans un objet du quotidien ou dans un objet de décoration. Ainsi, en cas d'intrusion, vous recevrez une alerte sur votre téléphone pour que vous puissiez prévenir les gendarmes et arrêter les cambrioleurs. Le dernier conseil est plutôt préventif : consignez vos objets de valeur. Prenez-les en photo pour pouvoir facilement les retrouver.