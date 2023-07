Vacances : comment rouler moins cher

Qui dit grand départ dit parfois petit budget. Pour limiter les dépenses, la première étape du trajet est d'aller chez le garagiste. Jean-Pierre va rouler 2 500 km, il préfère anticiper : contrôle des pneus, du niveau d'huile, mais aussi quelques conseils pour ne pas gaspiller du carburant en roulant. Ne pas trop charger son véhicule, ce n'est pas évident. Nous sommes allés voir cette professionnelle du rangement pour qu'elle nous livre ses secrets. Pour gagner de la place, ne prenez que l'essentiel, mais surtout voilà la technique imparable : faire un petit carré. Plié en carré, cela fonctionne. Plus besoin de six bagages, tout rentre dans la valise. Le dernier arrêt se fait à la station d'essence. Là encore, il y a des économies à faire. Ensuite, il n'y a plus qu'à prendre la route. Pour payer moins cher le péage, voilà une astuce : prendre le plus de sorties possibles sur l'autoroute. Nous l'avons testé de Lyon à Annecy, soit quatre fois au total sur notre trajet. Au lieu de payer 16,70 euros, les péages nous coûterons 15,10 euros, presque 10% d'économie. Enfin, sur le chemin, prévoyez des pauses, nul besoin de dépenser pour savourer.