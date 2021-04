Vacances : comment s’occuper malgré les restrictions ?

Hercule est un tout petit poney que des enfants âgés de trois à cinq ans vont pouvoir monter. C’est une bénédiction pour les parents que l’équitation soit encore l’une des rares activités autorisées. À condition de pouvoir attraper son poney, c’est parti pour 2h30 d’activité. "Ça nous sauve les vacances et puis ça l’occupe. Ça lui fait revoir des copains", se réjouit une maman. Pour Bérénice Vandewiele, monitrice d’équitation au Club hippique de Verlinghem, le but, c’est l’autonomie de l’enfant et la confiance en soi, surtout en cette période un peu difficile. En effet, ce n’est pas facile de les occuper pendant ces vacances qui sont imprévues et confinées. Heureusement, certaines aires de jeux en extérieur sont restées ouvertes et permettent de vivre des petites aventures. Dans une famille comptant quatre enfants de trois à douze ans, les balades à vélo, les séances de vieux films et les concours en tout genre se succèdent. Ce mercredi, c’est atelier cuisine. Au menu du midi, les petits pourront se régaler avec un crumble des plus fondants.