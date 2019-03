Vacances d'hiver : un bilan satisfaisant pour les stations de ski

Les vacances d'hiver sont sur le point de s'achever pour la zone Paris-Montpellier-Toulouse, et les premiers bilans des stations de ski semblent plutôt bons. A Saint-Sorlin-d'Arves, c'est avec le sourire qu'Eric Axelrad, hôtelier, affiche un taux de remplissage des lieux à 90%. Il est important pour les stations de ne pas rater les vacances scolaires de février. Tous sont en attente de grosses chutes de neige pour terminer la saison hivernale en beauté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/03/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.