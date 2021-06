Vacances : dans la Creuse, les gîtes font le plein

Pour Pascal Lambert, propriétaire de gîte en Creuse, cet été s’annonce d’ores et déjà excellent. Ici, chacun des quatre gîtes, du plus grand au plus petit, a trouvé preneur pour les vacances. Il considère que c’est l’une de ses meilleures années, les gens ne pouvant pas partir à l’étranger. "Y a eu énormément de promotions qui ont été faites également sur le département", explique-t-il. La région se développe, et avec un succès grandissant. Autre gîte et même constat. La Creuse attire de plus en plus, d’autant que les prix sont abordables. Dans celui-ci, il faut débourser 1 350 euros la semaine pour huit personnes, avec piscine et vue sur la campagne… forcément reposant. Jean-Paul Alix, vacancier, apprécie particulièrement la simplicité. À une semaine des grandes vacances, le propriétaire, lui, veille aux derniers préparatifs. Pour lui, la Creuse, "c’est un secret bien gardé". "Peu de gens connaissent, donc vous avez très peu de densité de population", ajoute-t-il. Donc pas de bousculade pour les vacances, avec en prime, les petits plaisirs de la vie quotidienne.