Vacances : quelles sont les destinations étrangères les plus recherchées ?

Les agences de voyages sont rouvertes depuis une semaine, tandis que les clients ne sont pas décidés à quitter l'Europe. D'une manière générale, l'Espagne, le Portugal et la Grèce sont les destinations les plus recherchées. Sur Internet, les prix sont plutôt intéressants, notamment pour la Turquie et la Tunisie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.