Vacances de février : de la douceur au Lac Chambon

Pour deux tiers des académies, c'est encore les vacances d'hiver en ce fin du mois de février. Au lac Chambon (Puy-de-Dôme), pas de neige, mais un début de semaine digne de printemps. Avec le soleil et le ciel bleu, un pêcheur profite de ce moment seul sur l'eau avec étonnement. Faute de neige, certains vacanciers optent pour une randonnée au grand air ou une course à pied autour du lac avant l'arrivée de la pluie mardi et la neige mercredi.