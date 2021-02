Vacances de février : la zone A dans les starting blocks

Alors que les vacances approchent à grands pas, certains Lyonnais ne sont pas encore fixés. Ils préfèrent d'abord attendre les consignes du gouvernement pour voir s'ils pourront partir ou pas. Les plus optimistes, eux, se sont déjà projeté. Même si les remontées mécaniques restent fermées, il y a par exemple ceux qui prévoient d'aller en montagne pour se ressourcer un peu, profiter et respirer l'air pur. Les hauteurs conservent ainsi leurs adeptes, et dans la crainte d'un reconfinement, il est urgent pour eux de prendre un grand bol d'oxygène. Sur l'un des marchés de la ville, les vacances sont aussi dans toutes les têtes. Quand l'avenir est incertain, il faut profiter coûte que coûte. Il y a ceux qui envisagent de partir à Marseille pour voir la mer et ceux qui vont essayer d'aller à la campagne histoire de se déconnecter et de souffler un peu. Pour les seniors, la prise de décision est souvent plus compliquée. Cette petite fenêtre de liberté constitue pour eux une opportunité de pouvoir revoir la famille. En revanche, les voyages à l'étranger ne sont toujours pas au programme. Une chose est sûre, les Lyonnais seront vigilants aux annonces du Premier ministre ce jeudi soir.