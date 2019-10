Vacances de la Toussaint : des journées remplies en activités de plein air à La Bernerie-en-Retz

Ce 29 octobre 2019, la météo fait des siennes dans l'Ouest du pays. Mais il en faut plus pour décourager les vacanciers de La Bernerie-en-Retz. Certains optent pour la pêche à pied ou les jeux à la plage. L'occasion de se retrouver en famille et de profiter de la mer, surtout pour les enfants. D'autres préfèrent contempler le paysage en faisant une balade en hauteur. Dans tous les cas, chacun apprécie les plaisirs qu'offre la nature. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/10/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.