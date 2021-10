Vacances de la Toussaint : les réservations en hausse

Les réservations ont quasiment doublé par rapport à l'année dernière. Un comparateur de voyage constate une hausse de plus de 90%. Même si on n'est pas encore revenu au niveau d'avant la crise sanitaire, le tourisme repart en flèche. Pour ceux qui veulent dépasser les frontières, c'est le Portugal qui a la cote cette année avec Lisbonne et Porto en tête. L'Espagne fait également son grand retour avec Barcelone, Ténérife ou encore Madrid. Des destinations qui prouvent que les Français ont besoin de soleil. Toutefois, nombreux sont ceux qui ont choisi de rester dans le pays. Après avoir fui les grandes villes à cause du Covid, Paris est cette année la destination préférée des Français pour les vacances de la Toussaint. Lyon, Marseille et Toulouse sont très également très plébiscités. Les professionnels du tourisme s'attendent à beaucoup de réservations de dernière minute. Côté train, deux millions de billets ont été vendus dont 500 000 la semaine dernière. Ce mercredi, la SNCF a ouvert les réservations pour les fêtes de fin d'année.