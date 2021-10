Vacances de la Toussaint : les réservations en hausse dans les gîtes

Il fait déjà bon ce lundi matin à Saint-Jean-de-Fos (Hérault). Alors ils le savourent le petit-déjeuner au soleil. Arrivée dimanche dans ce gîte, une famille découvre tout juste les paysages enchanteurs. "Ça fait du bien, c'est aéré. L'espace qu'on a autour de nous permet de se détendre" ; "C'est vraiment magnifique", lancent ses membres. C'est un rituel pour la famille de se retrouver quelques jours pendant les vacances de la Toussaint. Des moments précieux qu'aiment partager les parents avec leurs trois filles, accompagnées de leurs copains et d'une copine. "C'est agréable que tout le monde soit partant et qu'on se retrouve tous à l'écart de notre quotidien", confie l'un d'eux. Au programme ce lundi : petite balade à pied pour visiter le gîte panoramique. Un peu plus loin, au pont du Diable, pause pique-nique au bord de l'eau pour cette mère et son fils en pleine randonnée vélo. Des vacances en pleine nature qui ressourcent, d'autant plus que ce bel été indien va se prolonger jusqu'à la fin de la semaine.