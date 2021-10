Vacances de la Toussaint : où partent les Français ?

Près de neuf Français sur dix projettent de partir que ce soit pour les vacances de la Toussaint ou à Noël. Une étude nous apprend également que les Français veulent aller loin, soit 49% en Europe contre 44% dans l'Hexagone. Gros succès pour l'Italie, l'Espagne et le Portugal, ce qui se traduit d'ailleurs dans les moyens de transport envisagés : 63% pour l'avion, 49% pour la voiture et 17% pour le train. Pour ceux qui envisagent de rester dans le pays, voici les régions qui attirent le plus : Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dernière précision, cette année, on a envie de grandes villes. C'est le retour des expositions culturelles, des expositions de monuments et des spectacles pour deux tiers des vacanciers. Cependant, en pleine nature, les balades restent l'activité la plus prisée loin devant le ski qui concerne un vacancier sur cinq. Si vous n'avez pas encore réservé, pas de panique, vous n'êtes pas seuls. Deux tiers des Français réservent cette année à la dernière minute.