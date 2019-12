Vacances de Noël : les éléments météo s'acharnent sur certaines régions

La météo prend une place importante pendant les périodes de vacances où les déplacements sont fréquents. Les rafales de vent, les pluies, les risques d'inondations et d'avalanches sont autant de paramètres à prendre en compte pour les vacances de Noël. Par ailleurs, une nouvelle onde pluvieuse provoquée par une tempête va arriver notamment dans le Sud. Des vents importants proches des 150 km/h sont à attendre dans la nuit du 21 décembre à 22 décembre 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.