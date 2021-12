Vacances de Noël : premiers cours de ski pour les enfants

Comme sur une ligne de départ, Mila, trois ans, veut être le premier à skier. Ce mardi matin, les parents sont ravis de voir leur protégé découvrir la glisse. "On laisse la petite s'entraîner pour venir plus tard avec nous sur les pistes", confie ce papa. Avant de devenir peut-être un champion, Félix cherche du réconfort auprès de son père. "On ne sait jamais comment ça va se passer avec les petits. Parfois, il pleure un peu. Il a toujours une petite appréhension et puis après ça se finit toujours bien", explique ce dernier. Des premiers pas hésitants mais des retrouvailles chaleureuses pour ces vacances de Noël. Ces enfants ne vont pas encore à l'école. Certains semblent un peu perdus mais les monitrices de Tignes (Savoie) sont là pour les rassurer. "On essaie d'être dans un monde un peu imaginaire", confie Valentine Renaud. Dans ce jardin des neiges, de drôles d'oiseaux apparaissent. A quelques mètres de là, les parents et les grands-parents gardent un œil attentif. Des souvenirs de famille que l'on aime tous retrouver des années après. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand