Vacances de Pâques : les campings se préparent

Ils ont subi les assauts de l'hiver, alors avec l'arrivée du printemps, il faut tout nettoyer. Dans le camping "Le Méditerranée" d'Hyères (Var), c'est la dernière ligne droite. Environ 80 mobil-homes doivent être prêts pour le début de la saison. Sauf restrictions sanitaires, le camping devrait ouvrir le 2 avril prochain pour le week-end de Pâques. Mélissa Snauwaert vérifie tous les détails à l'intérieur des bungalows. "On a des réservations pour les 2 et 3 avril. On a des réservations en dernière minute. On préfère que tous les mobil-homes soient prêts dans toutes les zones", a-t-elle affirmé. Dans le camping "Palmiers", les réservations sont encore timides. La responsable mise sur les promotions et les conditions d'annulation flexibles. Selon Mélody Arrachart, les sommes versées seront remboursées en cas de reconfinement ou de restrictions de déplacement. L'établissement est en plein préparatif. Chaque mobil-home est nettoyé minutieusement par un personnel impatient de retrouver les vacanciers. Environ 200 mobil-homes sur 340 que compte le camping seront prêts à accueillir les clients dès le 2 avril.