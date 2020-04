Vacances de Pâques : les contrôles de police renforcés ce week-end

Les vacances de Pâques commencent ce week-end pour la zone B. À cette occasion, les contrôles de police ont été renforcés sur les routes. En région parisienne, la vérification des attestations est stricte. L'on constate également des ralentissements. Sur l'A11, entre Paris et Nantes, il faut montrer patte blanche pour passer le péage. Ce type d'opération va notamment se poursuivre durant tout le week-end sur l'ensemble du territoire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.