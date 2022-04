Vacances de Pâques : tout est prêt !

Quelques notes de guitare résonnent. Pour ces animateurs, ça sonne comme le début de saison à Lège-Cap-Ferret (Gironde). Répétition des chansons, préparation des tables et des cocktails, ce village de vacances est presque prêt. Sur les 200 logements de "VVF Villages", 40% sont réservés pour la première semaine. Ce mercredi, il fait à peine 10 °C, mais l'eau est à 21. Les bassins ont été chauffés car, la piscine est une priorité pour beaucoup de vacanciers. À quelques kilomètres, Estelle Dancale accueille ses deux nouveaux chevaux. Ils arrivent spécialement pour la saison. Elle s'attend à accueillir 60 personnes par jour dans son club hippique. Ses clients viendront surtout de la région. Les Français partiront en effet à trois-quatre heures de chez eux en moyenne. Pour cause, cette année, on préférera partir moins loin et moins cher en raison notamment de l'augmentation des carburants. Les littorales vont sûrement être pris d'assaut. Les réservations sont encore en retrait par rapport à 2019. Mais sur la côte atlantique et dans tout l'Hexagone, ces vacances de printemps seront assurément meilleures que 2021. TF1 | Reportage Y. Hovine, J. Bervillé