Des vacances de printemps au ski

Avec les chutes de neige abondantes de cet hiver, les amateurs de ski vont pouvoir profiter de journées de glisse supplémentaires. Dans la station de Super Besse, par exemple, les vacanciers abondent en ce début de printemps. En effet, 80% des pistes sont encore ouvertes. La saison a été particulièrement rentable pour les commerçants et les saisonniers.