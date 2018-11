Des vacances de Toussaint particulièrement douces pour les gens du Nord

Du soleil en plein mois de novembre, c'est inhabituel mais ce ne sont sûrement pas les vacanciers et les habitants de Bray-Dunes qui vont s'en plaindre. Car habituellement, le 1er novembre n'est pas un temps à metter le nez dehors. Mais ces dernières années, la météo est beaucoup plus douce et plus agréable. Alors tant que le soleil est présent, on en profite au maximum. Si la baignade n'est pas au programme, les plages ne désemplissent pas : cerfs-volants, ramasseurs de coquillages et promeneurs viennent en masse. Avec 10 degrés au thermomètre, les tenues d'hiver sont peu sollicitées. Les plus téméraires osent même le t-shirt, comme s'ils étaient au mois d'août. Avis aux amateurs, le soleil sera encore au rendez-vous encore pour dix jours, de quoi passer d'agréables vacances de Toussaint. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.