Vacances : derniers instants au soleil à Saint-Jean-de-Luz

Aux portes des caravanes ce vendredi matin, une pointe de nostalgie flotte dans l'air. Déjà, les premiers vacanciers plient bagages. Après dix jours de vacances, ce couple de Limoges s'apprête à prendre la route. Cette famille des Bouches-du-Rhône doit, elle aussi, se résigner. La tente à peine pliée, il faut déjà penser à la rentrée. Mais la majorité des vacanciers ne prendra la route que ce week-end. Alors ce matin, beaucoup profitent une dernière fois du sable de Saint-Jean-de-Luz. "On profite chaque seconde du dernier rayon de soleil et de l'eau qui est très bonne", confie ce père de famille. Dernière partie de raquette et dernier bain en essayant de ne pas penser à la semaine prochaine. Seul remède à la nostalgie : emporter un petit goût des vacances avec soi. Cette famille a fait le plein de spécialités locales : des gâteaux basques à la crème à la cerise, des petites amandes et noisettes enrobées de caramel. Des souvenirs dans les sacs et dans la tête pour tenir jusqu'aux prochaines vacances.