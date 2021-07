Vacances : des conseils pour les Français qui voyagent en Europe

Si vous êtes totalement vacciné, tous les pays de l’Union européenne vous sont accessibles sans restriction. Il suffit de fournir un certificat de vaccination via le fameux QR Code sur téléphone ou encore un document papier. Toutefois, si vous voyagez vers le Portugal, l’Espagne ou encore la Grèce, que ce soit en avion ou en bateau, il faut télécharger en plus un formulaire de géolocalisation. C’est un document dans lequel vous stipulez où vous avez résidé durant les quinze derniers jours et où vous allez passer vos vacances. Pour ceux qui ne sont pas vaccinés, le formulaire est également nécessaire. Mais en plus, vous allez devoir présenter un test négatif de moins de 48 heures ou de 72 heures, selon votre destination en Europe. Au Royaume-Uni, par contre, la situation est particulière. Là-bas, la règle est la même pour les vaccinés et non-vaccinés : une quarantaine obligatoire de dix jours, dès l’arrivée sur place. Dans tous les cas, et pour éviter les mauvaises surprises, Yann Hovine vous conseille de consulter le site diplomatie.gouv.fr, mis à jour au quotidien, avant de partir en vacances.