Vacances : des étudiantes partent à Cannes grâce à un dispositif gouvernemental

Arrivées à Cannes, Yaëlle, Channez et Anaïs découvrent leur appartement. Nous sommes sur les hauteurs de la ville. Elles ont réservé trois nuits et auraient dû payer 915 euros. Mais grâce au dispositif gouvernemental piloté par les chèques-vacances, leur séjour est financé à 90%. "Avec le dispositif, on a eu à payer que 91 euros, soit 30 euros par personne", explique Yaëlle. Première soirée détente au bord de la piscine. Ces vacances, même courtes, sont très importantes. "C'est pour décompresser des cours, du travail, des examens, de toute la période Covid, du couvre-feu, du confinement", raconte Anaïs. Le lendemain, nous retrouvons nos étudiantes au pied des marches du Festival de Cannes. Elles savourent pleinement leur chance. "Généralement, on ne voit tout ça que sur les photos ou sur les vidéos. C'est vrai que c'est impressionnant, mais je pensais que c'était un peu plus grand", confie Channez. Nos vacancières n'auraient pas pu se payer un tel séjour avec leur salaire d'alternante, 815 euros par mois.