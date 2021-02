Vacances : des hôtels complets sur la côte normande

Respirer, c'est ce que sont venus faire les vacanciers en Normandie. Pour la plupart, c'est une décision de dernière minute. Une famille a dû annuler son séjour au ski mais pas question de rester à la maison. Venu de Franche-Comté, un groupe d'amis devait partir en Italie et a finalement choisi la Normandie. Ils se sentent chanceux de pouvoir manger chaud grâce à l'un des restaurants ouverts pour des ventes à emporter. La fréquentation actuelle ne compense qu'un quart du chiffre d'affaires mais travailler redonne le moral. Même constat dans un hôtel à Étretat (Seine-Maritime). Les clients sont au rendez-vous grâce au week-end de la Saint-Valentin et au début des vacances scolaires à Paris. Un autre gîte affiche complet jusqu'au 1er avril. Les logements avec cuisine sont fortement recherchés. Avec la crise, la clientèle d'une propriétaire a évolué, avec plus de 30% de Normands. Peu importe d'où l'on vient, le dépaysement est total. Et maintenant qu'elles apparaissent dans une série à succès sur Arsène Lupin, les falaises d'Étretat devraient attirer du monde.