Vacances d'été : comment acheter ses billets au meilleur prix ?

Les professionnels des bonnes affaires étaient, dès six heures ce mercredi matin, sur leur application SNCF Connect. L'objectif, réserver leurs billets pour les vacances d'été. Mais pour les voyageurs que nous avons rencontrés, la surprise a été mauvaise. Le tarif est nettement plus élevé que l'an dernier. Prenons un voyage Carcassone-Lyon pour deux personnes. L'année dernière, le prix était de 66 euros le 12 août, cette année, il n'a pas changé. Mais sur un Lyon-Paris, pour trois adultes et un enfant, il y a du changement. A l'été 2022, le voyage coûtait 74 euros, et cette année 83. Soit une hausse de plus de 12%, bien loin des 5% annoncés par la SNCF. Une cliente signale une différence de prix pour un même trajet. Ce qu'elle constate est normal, car la hausse dépend des trains que vous prenez. Selon Arnaud Aymé, experts transports, "l'enjeu de la SNCF, c'est de maintenir absolument le remplissage de ses trains". Le conseil est donc de prendre son temps. Ensuite, faire des comparatifs de billets sur plusieurs jours, et surtout observer les tarifs aux heures creuses. TF1 | Reportage M.L. Bonnemain, M. Ramaugé, A. Hanout