Vacances d'été : des réservations déjà record

Un grand soleil, la mer et les tenues estivales, il n'en faut pas plus pour s'imaginer en début d'été. Nombreux sont ceux qui ont déjà anticipé leur congé de juillet et août. "On part au Pays basque, et on a prévu ça depuis deux, trois mois" ; "Les vacances en France, on avait réservé déjà début janvier", affirment certains. La période des réservations a démarré sur des chapeaux de roues. Dans un hôtel d'Arcachon (Gironde), le tableau est sans ambiguïté. Il y a quelques disponibilités sur la dernière semaine d'août, mais c'est à peu près tout. La tendance semble concerner tous les établissements hôteliers, même dans les gammes élevées comme à Gujan-Mestras. Comparés aux réservations de l'avant-Covid dans le pays, les chiffres sont en hausse avec plus 40% pour les hôtels et plus 24% pour les campings. Ces derniers seront sans doute les grands gagnants de cette nouvelle tendance de vacances. C'est une situation qui oblige les Français à anticiper de plus en plus tôt pour les vacances d'été. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau