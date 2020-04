Vacances d'été : est-il envisageable de voyager à l'étranger ?

Il est encore trop tôt pour avoir des certitudes sur les voyages à l'étranger pour les vacances d'été. Pour cause, les frontières extérieures de l'Union européenne restent fermées. Partir en Afrique, en Asie ou encore en Amérique n'est donc pas envisageable. Quant aux frontières internes de l'Europe, l'entrée dans certains pays est possible. Seulement, les voyageurs seront soumis aux mesures de confinement nationales. À ce stade, mieux vaut attendre jusqu'à l'après 11 mai pour s'engager. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.