Vacances d'été : et si on testait l'agritourisme ?

Et si vous faisiez de l'agritourisme cet été ? Pour cela, les sites bienvenue-a-la-ferme.com et accueil-paysan.com proposent des séjours à la campagne, dans des fermes et des lieux de restauration, tout en respectant les règles sanitaires. Le site du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation référence également de nombreuses bonnes adresses. Dominique Lagrou-Sempère nous en propose quelques-unes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.