Vacances d'été : les réservations explosent à la campagne et dans les maisons d'hôtes

Montcuq pourrait devenir la destination la plus prisée du Lot. Depuis quelques semaines, le village est très demandé pour y passer les vacances selon un site de réservation en ligne. Une tendance constatée dans tout le Sud-Ouest, et cette année, la clientèle est française. Ici, si le confinement a commencé par une cascade d'annulations, les gîtes affichent désormais complet. L'occasion de pouvoir relancer les affaires et le tourisme. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.