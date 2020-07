Vacances d’été : les réservations vont bon train à Saint-Gervais

Pour les vacances d'été, il y aura plus de touristes en montagne que l'an dernier. À Saint-Gervais (Haute-Savoie), les randonneurs sont attendus de pied ferme. Les réservations pour le mois de juillet se sont multipliées depuis quelques jours, tandis que celles du mois d'août affichent déjà complet. Quant aux hébergements, les tarifs sont deux fois moins chers qu'en hiver.