Vacances d'été : peu de réservations dans les hôtels pour le moment

Depuis qu'ils sont déconfinés, les Français commencent à penser à leurs vacances d'été et la majorité les passeront dans l'Hexagone. Au camping de Biscarrosse (Landes) toutefois, les responsables constatent un léger frémissement de leur activité depuis la réouverture des lieux. Pour le moment, seuls 40% de leurs emplacements sont réservés. Même si la destination France sera plébiscitée ces prochains mois, le retard dans les réservations sera difficile, voire impossible à rattraper. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.