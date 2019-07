Vacances d'été, place aux cours de natation !

Quand arrivent les grandes vacances, les parents songent à emmener les enfants à la piscine ou bien au bord de la mer. Ces activités requièrent une bonne maîtrise de la nage ou tout au moins les bons réflexes pour ne pas se noyer. Entre 15 et 20 euros par cours, des leçons permettront aux plus jeunes de profiter de leurs vacances et aux parents d'avoir les esprits tranquilles. Quoiqu'il en soit, la prudence est mère de sûreté, il faudra toujours surveiller les enfants même s'ils savent nager. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.