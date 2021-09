Vacances d’hiver : des forfaits à prix cassés à Val-Cenis en Savoie

Il n'y a rien de mieux qu'une fine couche de neige sur les sommets pour penser à l'hiver en Haute-Maurienne (Savoie). Deux mois avant l'ouverture des remontées mécaniques à Val-Cenis, Yves Dimier, le directeur, scrute les ventes de forfait de ski. Dans cette station, plus les forfaits sont réservés tôt, plus les prix sont attractifs. En fonction de l'offre, de la demande et de la période, les remises peuvent aller jusqu'à -60% par rapport au prix en caisse. Depuis le mois de mai, 25 000 pass semaines ont déjà été vendus. Les commerçants, de leur côté, ont le moral et se préparent déjà à accueillir les touristes. "On s'attend à une saison quasi-normale. Soit elle se fera avec le pass sanitaire et quelques contraintes sur la circulation des personnes et le masque, soit elle sera encore plus agréables pour tout le monde avec des contraintes allégées. Nous, on est prêt en tout cas pour aborder cette saison", témoigne Alexis Meironen, directeur de la Coopérative laitière Haute-Maurienne Vanoise. En plus de Val-Cenis, il est déjà possible d'acheter des forfaits de ski dans cinq autres stations des Alpes du Nord.