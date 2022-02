Vacances d’hiver : les stations de ski fin prêtes

C'est le calme avant l'effervescence. Dans les rues du Mont-Dore, les commerçants comme les habitants ne parlent que d'eux, les vacanciers. Pas de répit pour un fromager du centre-ville. Il a multiplié les commandes et réapprovisionné ses stocks. Pas question de décevoir les milliers de vacanciers. "Ça fait un mois qu'on y travaille à peu près. Ce qui marche pendant les vacances d'hiver, ce sont toutes les raclettes", lance-t-il. Autres spécialités très prisées : les flans et les tartes aux fruits régionaux. Dans une boulangerie, produire en grande quantité est une obligation pour les quatre semaines à venir. L'an passé, les touristes privés de remontées mécaniques s'étaient rués sur les raquettes. Résultat : un commerçant a dû s'organiser. Les locations de matériels sont plus courtes, mais plus variées. A la station du Mont-Dore, les moniteurs de ski profitent des dernières heures. Samedi, ce sera "tout schuss" sur les pistes. Les cours affichent complet tout le mois de février. TF1 | Reportage N. Chiesa, P. Delannes