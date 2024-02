Vacances d'hiver... météo de printemps !

Il est dix heures à peine et déjà dix degrés au thermomètre, largement de quoi prendre un petit déjeuner en terrasse. C'est un peu inquiétant pour Marie-Annick et Christian, venus en camping-car du Pas-de-Calais. "On n'est pas trop surpris parce que ça fait deux-trois ans qu'on vient. Et à cette période-ci, on a souvent du beau temps comme aujourd'hui. Ça devient la norme. C'est un peu effrayant pour les stations de ski", expliquent-ils. Sans neige, les skis sont restés à la maison et les sportifs s'adaptent. "Habituellement, on est plus sur les pistes. Mais là, c’est une année un peu exceptionnelle niveau enneigement, donc on se rabat sur les vélos", affirme un skieur. Vélo, marche, ou gymnastique au bord de l'eau, une douceur printanière qui donne du travail aux jardiniers de la ville. Les premières tulipes de la saison sont déjà de sorties, et les terrasses aussi. Mais attention, la neige revient en fin de semaine. TF1 | Reportage F. Chevallay, F. Marchand