C'est le printemps sur les plages de la Côte d'Azur

Maillot, serviette, parasol ... la panoplie de l'été est complète sur la plage de Villefranche-sur-Mer, mais peut-être pas pour tout le monde. "Demain, je reviens, je me baigne, je change de tenue", a promis une habitante. L'eau est à 14° C et à l'extérieur, il fait vraiment chaud. En effet, "il devrait faire 25° ou 30° C" selon certains. Se baigner, naviguer, pêcher ou se faire arroser, à chacun son activité. Le temps d'une journée, le Covid est oublié. "Le Covid reste dans un coin de la tête, mais ça nous permet un peu de souffler avec tout ce qui se passe en ce moment", a confié un promeneur. Pour immortaliser cette journée bénie des dieux, une photo s'impose. Et pour les plus doués, on ressort même les pinceaux. Et enfin, quelques poissons pêchés dans la rade pour déjeuner. Ici, le seul mot d'ordre, c'est "profiter". Sur la Côte d'Azur, le soleil devrait s'imposer jusqu'à la fin de la semaine.