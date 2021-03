Vacances : du soleil pour la dernière semaine de la zone B

Ce lundi, les habitants d'Allauch peuvent profiter du grand air et d'une température presque printanière. Ce midi, il fait 16 °C dans ce petit village typique de Provence, aux portes de Marseille. Les familles encore en vacances n'ont pas beaucoup de kilomètres à faire pour se retrouver au cœur de la nature. Un pique-nique au soleil avec les enfants est de mise pour bien démarrer cette deuxième semaine de vacances. Les plus petits, quant à eux, sont au centre aéré du village. Mais pas question non plus de se prendre la tête. Ils participent à des ateliers collage et découpage avec des animateurs. "C'est le thème de la bande dessinée cette semaine, donc on fait des activités autour de celle-ci. Là, par exemple, c'est un atelier de marque-page", explique Chloé Nicolini, animatrice. "On s'amuse bien et on retrouve les copains", se réjouit un petit garçon. Ça tombe bien, car il reste encore sept jours de vacances pour ces petits Provençaux de la zone B, avec en prime le soleil qui se maintient une bonne partie de la semaine.