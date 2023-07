Vacances en Bretagne : les raisons du succès

Pendant que le Sud du pays suffoque, en Bretagne, on compte une vingtaine de degrés dans l'eau, comme dans l'air. Et c'est justement cette douceur que viennent chercher les vacanciers. Cet été, 11 % des vacanciers français devraient opter pour un séjour en Bretagne. Cette affluence est loin d'étonner Christelle Tilly-Launay, la directrice du camping cinq étoiles "Le Ranolien". Dans son établissement, cette semaine, on compte déjà 200 touristes de plus qu'en 2022. Au total, 1 700 vacanciers y ont déjà posé leurs valises. Au programme de nombreux touristes, le GR 34. Un sentier de plus de 2 000 kilomètres, qui longe les côtes bretonnes. Et s'il est tant convoité, ce n'est pas seulement pour ses paysages, mais le fait que ça soit gratuit. La Bretagne littorale séduit, sa campagne aussi. À 30 kilomètres des plages, loin de l'afflux touristique, Florence Bens propose des balades à dos d'âne. C'est d'ailleurs ce que recherchait une famille venue de Belgique. Du grand air, des vagues et une grande diversité de paysages, c'est la formule gagnante de la Bretagne. La région accueille chaque année plus de treize millions de touristes. TF1 | Reportage C. Ebrel, T. Lagoutte