Vacances en camping : un emplacement pour tous les budgets

À l'approche de l'été, les Français commencent à préparer leurs vacances. Alors que le camping figure parmi leurs hébergements préférés, beaucoup d'établissements rouvrent ce 2 juin. À Messanges (Landes), les premières réservations affluent au camping "Le Vieux Port". Ce dernier compte 400 emplacements réservés aux toiles de tente et aux camping-cars. Standards ou conforts, tous disposent de l'électricité et de la connexion internet.