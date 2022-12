Vacances en famille : le temps des retrouvailles

Entre une histoire et les jeux de société, la maison est bien remplie pour les vacances de Noël. Alors les activités ne manquent pas. Il faut profiter de chaque moment passé en famille. C'est l'occasion pour les grands-parents de ralentir pour prendre le rythme des petits-enfants. "On prend le temps de prendre le petit-déjeuner, de discuter... ça nous sort de notre quotidien, c'est important", nous confie ce grand-père. En effet, les vacances permettent à tout le monde de se reposer, surtout les grands amateurs de grasse matinée. Pour nourrir toute la famille, tout le monde met la main à la pâte. Les quantités sont conséquentes, alors toute aide est bonne à prendre. Mais avant de déjeuner, rien de tel qu'une balade à vélo pour ouvrir l'appétit. Cette famille originaire de Limoges (Haute-Vienne) a décidé de passer ses vacances sur le bassin d'Arcachon : "Tout le monde est content. On passe de très très très bons moments". Faire le plein de bisous et de câlins, c'est aussi ça les vacances en famille. De quoi donner envie de se retrouver l'année prochaine ! TF1 | Reportage A. Vieira, C. Sebire