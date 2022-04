Vacances en Normandie : soleil et douceur au programme

Depuis le début des vacances, cette famille a son habitude pour bien commencer la journée. "On se lève du lit, on regarde l'horizon, on regarde s'il fait beau" ; "Quand on est à la maison, on se lève et on a les voitures, on a la route. Alors que là, on a la mer, le sable, on voit des coquillages", témoignent-ils. Fernand, lui, est arrivé de Belgique en camping-car il y a quelques jours. Pour la dixième année de suite, il a choisi la Normandie et ne le regrette pas. "Se ressourcer, c'est rencontrer et voir autre chose que ce qu'on voit habituellement. Il n'y a pas mieux, c'est le paradis ici.", lance-t-il. Avec les 17 degrés prévus ce jeudi, le littoral normand aurait presque des airs de Côte d'Azur. Pour Telio, c'est l'occasion de faire des activités et de profiter au maximum. Pas un nuage à l'horizon, certains ont déjà trouvé leur programme de la journée. C'est un bonheur qui ne devrait pas s'arrêter, car le soleil est annoncé jusqu'à dimanche. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos